Один человек погиб и четверо пострадали из-за разгерметизации газового баллона на Урале

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области заявили, что один человек погиб и четверо пострадали из-за разгерметизации газового баллона в посёлке Дзержинка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным МЧС, спасателям поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме в Дзержинке.

«Произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. Погиб подросток 14 лет. В районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и ребёнок десяти лет», — отметили в министерстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в частном доме в Свердловской области.