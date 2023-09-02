В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 2 сентября.
Всего в рыбацком домике находилось шесть человек, троим удалось спастись.
«Обнаружены тела трёх мужчин в возрасте от 49 до 52 лет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.
Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре.