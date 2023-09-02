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В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме

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В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме, сообщили в Следственном комитете России по региону.
В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 2 сентября.

Всего в рыбацком домике находилось шесть человек, троим удалось спастись.

«Обнаружены тела трёх мужчин в возрасте от 49 до 52 лет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре.

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