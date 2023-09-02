Число подтопленных после ливней домов в Приморье сократилось до 148

Число домов, подтопленных в результате сильных ливней в Приморском крае, сократилось с 533 до 148 в течение суток.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье», — говорится в сообщении.

В настоящее время подтопленными остаются 148 жилых домов, 932 придомовые территории и 14 участков дорог, добавили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.