Власти Приморья ввели режим ЧС в Хасанском округе на фоне подтоплений
«Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко», — говорится в заявлении пресс-службы правительства края.
Отмечается, что режим ЧС действует в 22 муниципалитетах.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.
Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.