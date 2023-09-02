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Власти Приморья ввели режим ЧС в Хасанском округе на фоне подтоплений

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Правительство Приморского края объявило о введении режима ЧС в Хасанском округе, где ливни привели к наводнению.

«Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко», — говорится в заявлении пресс-службы правительства края.

Отмечается, что режим ЧС действует в 22 муниципалитетах.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.

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