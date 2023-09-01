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Мантуров заявил о создании интеллектуального помощника на замену второго пилота

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В России разрабатывают интеллектуального помощника, который заменит второго пилота самолёта.

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он отметил, что первая разработка в сфере автоматизации управления самолётов датирована началом XX века, в то время как на данный момент автопилот в полной мере отвечает за полёт, исключая взлёт и посадку.

«Наша наука уже работает над заменой второго пилота интеллектуальным помощником», — цитирует министра ТАСС.

13 августа сообщалось, что Минпромторг рассчитывает к концу 2024 года разработать «виртуального второго пилота», чтобы самолёты в 2030-х годах могли перейти к одночленному экипажу.

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