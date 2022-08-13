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Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолётах на виртуального

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Минпромторг рассчитывает, что к концу 2024 года будет разработан «виртуальный второй пилот» для того, чтобы самолёты в 2030-х годах могли перейти к одночленному экипажу. Об этом пишет РБК.
Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолётах на виртуального
  • Gettyimages.ru

«Виртуальный второй пилот» нужен для того, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота.

В единой информационной системе в сфере закупок 9 августа размещён соответствующий тендер

На выполнение научно-исследовательской работы «Расчётно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолётах транспортной категории» (шифр «Интеграл Т») планируется потратить до 2,877 млрд рублей.

Согласно документации, исполнителю предстоит разработать около десятка технологий, а также создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолётов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь».

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