Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолётах на виртуального

Минпромторг рассчитывает, что к концу 2024 года будет разработан «виртуальный второй пилот» для того, чтобы самолёты в 2030-х годах могли перейти к одночленному экипажу. Об этом пишет РБК.

«Виртуальный второй пилот» нужен для того, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота.

В единой информационной системе в сфере закупок 9 августа размещён соответствующий тендер.

На выполнение научно-исследовательской работы «Расчётно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолётах транспортной категории» (шифр «Интеграл Т») планируется потратить до 2,877 млрд рублей.

Согласно документации, исполнителю предстоит разработать около десятка технологий, а также создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолётов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь».