Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолётах на виртуального
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«Виртуальный второй пилот» нужен для того, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота.
В единой информационной системе в сфере закупок 9 августа размещён соответствующий тендер.
На выполнение научно-исследовательской работы «Расчётно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолётах транспортной категории» (шифр «Интеграл Т») планируется потратить до 2,877 млрд рублей.
Согласно документации, исполнителю предстоит разработать около десятка технологий, а также создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолётов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.
Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь».