В ЦБ заявили, что 13 банков начали тестирование цифрового рубля
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«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций», — приводит ТАСС её слова.
Скоробогатова подчеркнула, что банки провели несколько тысяч операций.
Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.