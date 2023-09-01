В ЦБ заявили, что 13 банков начали тестирование цифрового рубля

В России 13 банков начали тестирование цифрового рубля. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций», — приводит ТАСС её слова.

Скоробогатова подчеркнула, что банки провели несколько тысяч операций.

Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.