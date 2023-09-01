Узнать больше

В ЦБ заявили, что 13 банков начали тестирование цифрового рубля

Короткая ссылка
В России 13 банков начали тестирование цифрового рубля. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
В ЦБ заявили, что 13 банков начали тестирование цифрового рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Baranov

«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций», — приводит ТАСС её слова.

Скоробогатова подчеркнула, что банки провели несколько тысяч операций.

Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить