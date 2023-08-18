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Экономист Бадалов назвал отличительную особенность цифрового рубля

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Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.
Экономист Бадалов назвал отличительную особенность цифрового рубля
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Единственное важное отличие: пользуясь безналичными деньгами, мы пользуемся услугами банка; пользуясь цифровым рублём, мы будем пользоваться услугами Центрального банка», — подчеркнул эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также Бадалов отметил, что в будущем цифровой рубль может быть востребован для осуществления трансграничных платежей и переводов.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.

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