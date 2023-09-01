В России признали нежелательным фонд «Свободная Бурятия»

В России признали нежелательной работу зарегистрированного в США фонда «Свободная Бурятия». Об этом сообщила российская Генпрокуратура.

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд «Свободная Бурятия»), США», — сказали в ведомстве.

Прокуратура установила, что руководители «псевдоправозащитной группы» постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Британии, а под видом просветительской деятельности они предпринимают попытки «создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики».

Кроме того, организация способствует расторжению контрактов на службу в Вооружённых силах России и помогает составлять санкционные списки руководства региона для их передачи в международные инстанции.

Ранее Министерство юстиции признало нежелательной на территории России деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России»* (Free Nations of PostRussia Forum).

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.