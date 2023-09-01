Путин: человек будет счастливым, если найдёт себя и посвятит жизнь семье

Если человек найдёт себя и посвятит свою жизнь семье, то станет счастливым, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что человеку необходимо найти себя, так как в этом случае у него появляется шанс максимально себя реализовать.

«Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь», — отметил Путин.

Он также заявил, что если человек добивается высоких результатов на поприще, которое избрал, и посвящает свою жизнь семье и стране, то это делает его счастливым.

Путин во время открытого урока «Разговор о важном» также подчеркнул, что Россия непобедима благодаря её народу.