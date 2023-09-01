Узнать больше

Путин: человек будет счастливым, если найдёт себя и посвятит жизнь семье

Короткая ссылка
Если человек найдёт себя и посвятит свою жизнь семье, то станет счастливым, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: человек будет счастливым, если найдёт себя и посвятит жизнь семье
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Президент подчеркнул, что человеку необходимо найти себя, так как в этом случае у него появляется шанс максимально себя реализовать.

«Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь», — отметил Путин.

Он также заявил, что если человек добивается высоких результатов на поприще, которое избрал, и посвящает свою жизнь семье и стране, то это делает его счастливым.

Путин во время открытого урока «Разговор о важном» также подчеркнул, что Россия непобедима благодаря её народу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить