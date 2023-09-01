Путин заявил, что центр экономической и политической жизни перейдёт в Азию
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«С учётом темпов развития стран Азии центр экономической и политической жизни постепенно будет смещаться в эти регионы», — сказал он во время открытого урока «Разговор о важном».
Путин назвал это объективным и неизбежным процессом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что на фоне спецоперации в мировой системе повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки.