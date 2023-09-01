На станциях метро Казани откроются мобильные пункты вакцинации против гриппа

На шести станциях метро Казани появятся мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они откроются 4 сентября.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на управление здравоохранения Минздрава региона по Казани.

Прививки можно будет сделать ежедневно с 8:00 до 19:00.

Вакцины доступны и для детей, и для взрослых.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.