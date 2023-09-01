На станциях метро Казани откроются мобильные пункты вакцинации против гриппа
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на управление здравоохранения Минздрава региона по Казани.
Прививки можно будет сделать ежедневно с 8:00 до 19:00.
Вакцины доступны и для детей, и для взрослых.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.