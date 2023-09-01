Обвиняемого в поджоге детей жителя Курганской области отправили в СИЗО

Жителя Лебяжьевского округа Курганской области, который подозревается в поджоге подростка со смертельным исходом, отправили в изолятор.

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на СУ СКР по Курганской области.

Согласно представленной информации, мужчина проведёт в СИЗО два месяца.

«По ходатайству следователя СК в Лебяжьевском районе местный житель, обвиняемый в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, заключён под стражу», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что житель Курганской области облил бензином и поджёг двух школьников, один из них получил 98% ожогов тела, а у второго обожжено 10%.

Один из мальчиков скончался в больнице.