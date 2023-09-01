Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с Днём независимости
- РИА Новости
«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан — Дня независимости», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.
Он отметил, что отношения России и Узбекистана разиваются в духе партнёрства и союзничества.
Российский президент выразил уверенность, что двусторонние связи будут и впредь планомерно наращиваться.
Ранее Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.