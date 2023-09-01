Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с Днём независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан — Дня независимости», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Он отметил, что отношения России и Узбекистана разиваются в духе партнёрства и союзничества.

Российский президент выразил уверенность, что двусторонние связи будут и впредь планомерно наращиваться.

Ранее Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.