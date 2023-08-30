Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности.

Ранее Путин сообщил, что переговорит с Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.