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Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

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Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.
Путин поздравил Лукашенко с днём рождения
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности.

Ранее Путин сообщил, что переговорит с Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

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