Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве в Красноярске

Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дело Митволя будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска... Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал собеседник.

Уточняется, что первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием.