Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве в Красноярске
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дело Митволя будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке.
«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска... Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал собеседник.
Уточняется, что первое судебное заседание назначено на 14 сентября.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием.