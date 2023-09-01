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Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве в Красноярске

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Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.
Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве в Красноярске
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дело Митволя будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска... Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал собеседник.

Уточняется, что первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием.

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