Главархив Москвы запустит проект для школьников
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Цель проекта — научить работать с уникальными документами.
Участники изучат личные дела известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 год, среди которых поэт Фёдор Тютчев и режиссёр Евгений Вахтангов.
Результатом работы станут видеоролики о выдающихся соотечественниках.
Экспертная комиссия рассмотрит отобранные материалы и включит их в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в прямом эфире вскрыли капсулу времени с архивами и документами 1973 года.