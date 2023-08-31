Главархив Москвы запустит проект для школьников и студентов в сентябре, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Цель проекта — научить работать с уникальными документами.

Участники изучат личные дела известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 год, среди которых поэт Фёдор Тютчев и режиссёр Евгений Вахтангов.

Результатом работы станут видеоролики о выдающихся соотечественниках.

Экспертная комиссия рассмотрит отобранные материалы и включит их в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в прямом эфире вскрыли капсулу времени с архивами и документами 1973 года.