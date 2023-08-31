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Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта ко Дню знаний

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Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников праздничного концерта «День знаний со звёздами в Кремле».
Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта ко Дню знаний
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что данный проект успешно развивается и обогащается интересными идеями, вовлекая в свой круг новых участников, и на протяжении пяти лет пользуется признанием.

«Особо отмечу значимые благотворительные инициативы организаторов фестиваля», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства 1 сентября проведёт открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников.

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