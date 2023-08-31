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В Ассоциации российских флористов прокомментировали динамику цен на букеты к 1 сентября

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что подорожание цветов к началу нового учебного года связано с рядом факторов, среди которых увеличение затрат на логистику и рост цен на посадочные материалы.
В Ассоциации российских флористов прокомментировали динамику цен на букеты к 1 сентября
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметила, что много цветов по-прежнему завозится из-за рубежа, в том числе из Колумбии и Кении.

Как отметила Сафронова, внутри страны цветочный бизнес наиболее развит в Краснодарском крае.

«У нас, чтобы вырастить крупную розу, нужно потратить огромное количество тепла, света, удобрений и так далее. То есть это всё накладывается, конечно, на стоимость цветов», — сказала она.

Ранее на маркетплейсе Flowwow заявили, что в России в августе средняя стоимость букета составила около 2965 рублей в преддверии 1 сентября. Это на 9% выше показателей аналогичного периода 2022 года.

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