В Ассоциации российских флористов прокомментировали динамику цен на букеты к 1 сентября

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что подорожание цветов к началу нового учебного года связано с рядом факторов, среди которых увеличение затрат на логистику и рост цен на посадочные материалы.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметила, что много цветов по-прежнему завозится из-за рубежа, в том числе из Колумбии и Кении.

Как отметила Сафронова, внутри страны цветочный бизнес наиболее развит в Краснодарском крае.

«У нас, чтобы вырастить крупную розу, нужно потратить огромное количество тепла, света, удобрений и так далее. То есть это всё накладывается, конечно, на стоимость цветов», — сказала она.

Ранее на маркетплейсе Flowwow заявили, что в России в августе средняя стоимость букета составила около 2965 рублей в преддверии 1 сентября. Это на 9% выше показателей аналогичного периода 2022 года.