IT-специалист Кувиков рассказал, как выбрать первый смартфон для ребёнка

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как выбрать и настроить первый смартфон для ребёнка.

Как подчеркнул специалист, лучше выбирать смартфон на Android, поскольку дружественные страны производят и стабильно поставляют оборудование преимущественно на этой операционной системе.

«Обе мобильные платформы обладают встроенными инструментами родительского контроля, но в Android больше возможностей для дополнительной настройки. С точки зрения технических характеристик внимание стоит прежде всего обратить не на размер памяти или возможности камеры, а на ёмкость аккумулятора», — пояснил Кувиков.

Для активного ребёнка имеет смысл купить гаджет с защитой от воды и пыли, посоветовал собеседник RT.

«Но надо учитывать, что это будет другой ценовой сегмент и что это влияет на внешний вид телефона и яркость экрана. Если это обычный ребёнок с типичным жизненным укладом, то защитного стекла и чехла вполне будет достаточно», — объяснил эксперт.

По его словам, оптимальная цена для первого смартфона — до 15 тыс. рублей.

«В списке программ, которые стоит установить на смартфон ребёнка, — определитель номеров, который позволит идентифицировать номера мошенников, и локатор, который даст членам семьи доступ к геопозиции ребёнка и поможет найти потерянное устройство», — рассказал специалист.

Также он порекомендовал использовать приложения для родительского контроля.

«Можно также ограничить время использования интернета, например с девяти утра до девяти вечера, чтобы ребёнок не сидел в сети по ночам», — добавил Кувиков.

Игры и то, с кем ребёнок общается в мессенджерах, лучше стабильно проверять, порекомендовал эксперт. При этом он подчеркнул, что заградительные меры — это не лучший вариант.

«Вместо этого стоит аккуратно и мягко объяснить ребёнку, зачем и почему вы хотите заглянуть в его телефон», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что российский магазин приложений RuStore будет обязательно предустанавливаться на продаваемые в России устройства даже при запрете со стороны правообладателей операционных систем (ОС).