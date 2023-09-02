Средняя зарплата учителя в России в первом полугодии составила 63,6 тысячи рублей

В России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии текущего года составила 63,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Больше всего зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций на Чукотке — 161,3 тыс. рублей. Среди лидеров также ЯНАО (156,3 тыс.), Москва (134,8 тыс.), Магаданская область (134,2 тыс.) и НАО (123,5 тыс.).

Самая маленькая зарплата учителей в школе зафиксирована в республике Карачаево-Черкесия — 21,5 тыс. рублей, а также в Ингушетии (30,3 тыс.), Чечне (33,6 тыс.), Мордовии (33,6 тыс.) и Пензенской области (34,7 тыс.).

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с RT объяснил, по какой методике ведётся расчёт заработной платы Росстатом.

«Собираются данные о заработных платах всех сотрудников, а дальше делится общая сумма полученных заработных плат на количество работников. Таким образом получается средняя заработная плата, это не означает, что её получает каждый, это просто средняя температура по больнице», — отметил Сафонов.

Он также уточнил, что есть высокий уровень оплаты труда в тех регионах, где применяется коэффициент районный, то есть умножение зарплаты на два или на 1,8. Именно сюда, как он уточнил, попадают северные регионы или регионы Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года средняя зарплата учителей в российских государственных школах составила 49,7 тыс. рублей в месяц.