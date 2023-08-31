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В ГД предложили ввести ответственность за помощь в уклонении от военной службы

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил внести в уголовное право положения, определяющие уголовную ответственность для лиц, помогающих гражданам незаконно уклоняться от военной службы. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.
В ГД предложили ввести ответственность за помощь в уклонении от военной службы
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время ст. 328 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность для лиц, которые уклоняются от призыва на военную либо альтернативную гражданскую службу. 

В то же время, как он уточнил, данная статья не определяет ответственность для лиц, которые помогают гражданам незаконным способом уклониться от службы. И это при том, что с началом специальной военной операции на Украине, а также в связи с изменением возраста призыва на срочную военную службу до 30 лет в интернете активизировались граждане, группы граждан, предлагающие свои услуги в решении вопроса уклонения от службы, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о лишении приобретённого гражданства России лиц, уклоняющихся от воинской обязанности.

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