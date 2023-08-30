В Севастополе предупредили жителей об учениях и призвали сохранять спокойствие

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о проведении учений в городе и призвал сохранять спокойствие.

«Сегодня в Севастополе проходят учения на базе школы № 22 на Генерала Острякова, 65. Если увидите машины скорой помощи, пожарные расчёты и т. д., не пугайтесь», — заявил он.

Ранее Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря.

Ночью 30 августа Украина попыталась совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам в России.

Силы ПВО сбили три украинских дрона над Брянской областью и ещё один над Орловской областью.