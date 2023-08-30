Киберэксперт Курочкин: проблема утечки персональных данных не является громадной

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT прокомментировал предложение о наделении Минцифры России правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу.

По словам Курочкина, проблема утечки персональных данных существует, но не является «громадной».

«Персональные данные везде берутся в ограниченных количествах, всем (массивом данных. — RT) владеют только Госуслуги. Человек сам принимает решение, кому он доверяет и что даёт. Чаще всего утекают номера телефонов и электронная почта, и начинаются спам-атаки. Громадной проблемы не вижу», — отметил специалист.

Он добавил, что предложенная идея в целом хороша.

«Конечно, хорошо, когда человек может сразу у всех отозвать (данные. — RT)...Когда есть официальный государственный орган, тогда есть (возможность — RT) разбираться. А когда ты с каким-то «сайто-строителем» пытаешься выяснить отношения, он просто не отвечает», — пояснил Курочкин.

Однако, по словам киберэксперта, идея хоть и хороша, но трудноисполнима.

«На практике это будет сложно. Минцифры каждый сайт, который собирает какие-то персональные данные, будет очень сложно контролировать. Не знаю, как это получится», — усомнился собеседник RT.

Он также предположил, что реализация данного предложения возможна, но в несколько изменённом виде.

«Мы же разрабатывали систему, где на госуслугах хранятся персональные данные. Если какой-то компании нужно получить персональные данные и она их будет брать с Госуслуг, обосновывая зачем, для чего и куда они будут использоваться, то это рабочая схема», — заключил Курочкин.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой наделить Минцифры России правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу.

По словам депутата, сегодня у жителей страны нет эффективной возможности отозвать свои персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют. Заявление нужно направлять каждому конкретному оператору, а в случае отказа — защищать свои права в суде.