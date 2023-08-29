Специалист Национального банка Удмуртии Жиганшина рассказала о цифровом рубле
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Жиганшина объяснила, что цифровые рубли будут находиться в цифровом кошельке на платформе Банка России и при этом не будут «привязаны» к какому-то конкретному банку.
По словам специалиста, цифровые рубли можно будет обменять на безналичные в соотношении один к одному. И наоборот.
Однако, чтобы снять цифровые деньги, потребуется перевести их на счёт в банке и снять наличные в банкомате.
Основное преимущество цифровых денег заключается в отсутствии комиссии при переводе между гражданами и ограничений по сумме переводов.
Кроме того, Жиганшина добавила, что цифровыми рублями в перспективе можно будет расплачиваться при отсутствии интернета.
Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.