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Специалист Национального банка Удмуртии Жиганшина рассказала о цифровом рубле

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Управляющий отделением — НБ Удмуртия Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина рассказала о цифровом рубле.
Специалист Национального банка Удмуртии Жиганшина рассказала о цифровом рубле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Жиганшина объяснила, что цифровые рубли будут находиться в цифровом кошельке на платформе Банка России и при этом не будут «привязаны» к какому-то конкретному банку.

По словам специалиста, цифровые рубли можно будет обменять на безналичные в соотношении один к одному. И наоборот.

Однако, чтобы снять цифровые деньги, потребуется перевести их на счёт в банке и снять наличные в банкомате.

Основное преимущество цифровых денег заключается в отсутствии комиссии при переводе между гражданами и ограничений по сумме переводов.

Кроме того, Жиганшина добавила, что цифровыми рублями в перспективе можно будет расплачиваться при отсутствии интернета.

Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов объяснил, что цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты в дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам.

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