Работника предприятия в Калужской области задержали после убийства девушки
- РИА Новости
Отмечается, что 36-летний житель Дзержинского района был задержан по подозрению в преступлении.
«По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области», — говорится в заявлении.
Правоохранители задержали и допросили мужчину. Теперь следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что СУ СК России по Калужской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела 21-летней сотрудницы предприятия в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.