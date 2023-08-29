Работника предприятия в Калужской области задержали после убийства девушки

Сотрудник завода в Калужской области подозревается в убийстве 21-летней коллеги, тело которой обнаружили на предприятии. Об этом заявило СУ СК России по региону.

Отмечается, что 36-летний житель Дзержинского района был задержан по подозрению в преступлении.

«По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области», — говорится в заявлении.

Правоохранители задержали и допросили мужчину. Теперь следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Калужской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела 21-летней сотрудницы предприятия в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.