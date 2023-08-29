В Ставропольском крае в школы пойдут почти 34 тысячи первоклассников

В Ставропольском крае в школы пойдут почти 34 тыс. первоклассников, заявила и. о. министра образования Ставрополья Мария Смагина на встрече с журналистами в краевом правительстве.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам Смагиной, около 50% заявлений о приёме в первый класс были поданы через портал «Госуслуги».

Также в Минпросвещения России заявили, что 1 сентября в стране откроется более 150 новых школ, передаёт ОТР.

Новые образовательные учреждения примут в общей сложности более 110 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что школы в Курганской области проведут линейки 1 сентября без ограничений. При этом директора образовательных учреждений могут самостоятельно устанавливать локальные ограничения.