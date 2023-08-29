Самозанятые перечислили в бюджет Татарстана на 50% больше налогов за полугодие

Заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова в ходе пресс-конференции сообщила, что поступление налога на профессиональный доход от самозанятых в консолидированный бюджет республики выросло почти на 50% в текущем году.

Об этом информирует «Реальное время».

«Поступление налога на профессиональный доход составило 700 млн рублей, или 88,5% от планового назначения. Относительно января — июля 2022 года поступление налога увеличилось на 200 млн рублей, или 49,9%, что связано с ростом количества самозанятых», — уточнила Анфимова.

Уточняется, что общая сумма налогов от самозанятых за семь месяцев 2023 года достигла 725,8 млн рублей, тогда как в период с января по июль 2022-го этот показатель составлял 484,2 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия.