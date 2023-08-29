Самозанятые перечислили в бюджет Татарстана на 50% больше налогов за полугодие
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Об этом информирует «Реальное время».
«Поступление налога на профессиональный доход составило 700 млн рублей, или 88,5% от планового назначения. Относительно января — июля 2022 года поступление налога увеличилось на 200 млн рублей, или 49,9%, что связано с ростом количества самозанятых», — уточнила Анфимова.
Уточняется, что общая сумма налогов от самозанятых за семь месяцев 2023 года достигла 725,8 млн рублей, тогда как в период с января по июль 2022-го этот показатель составлял 484,2 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия.