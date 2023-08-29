Суд России разрешил увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.
В суде отметили, что работодатель может подтвердить состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника не только основываясь на результатах медицинской проверки, но и «иными представленными суду доказательствами».
Уточняется, что работникам запрещается появляться пьяными не только на своём рабочем месте, но и на всей территории организации-работодателя.
«Или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию», — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей завода «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге, который был уволен за то, что пришёл на работу пьяным.
Мужчина обратился в суд. По мнению бывшего работника, у работодателя не было доказательств алкогольного опьянения мужчины, потому что слесарь отказался от медосвидетельствования.