Суд России разрешил увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника

Верховный суд России разрешил без медосвидетельствования увольнять сотрудника, который появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

В суде отметили, что работодатель может подтвердить состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника не только основываясь на результатах медицинской проверки, но и «иными представленными суду доказательствами».

Уточняется, что работникам запрещается появляться пьяными не только на своём рабочем месте, но и на всей территории организации-работодателя.

«Или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей завода «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге, который был уволен за то, что пришёл на работу пьяным.

Мужчина обратился в суд. По мнению бывшего работника, у работодателя не было доказательств алкогольного опьянения мужчины, потому что слесарь отказался от медосвидетельствования.