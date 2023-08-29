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Суд России разрешил увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника

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Верховный суд России разрешил без медосвидетельствования увольнять сотрудника, который появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Суд России разрешил увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

В суде отметили, что работодатель может подтвердить состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника не только основываясь на результатах медицинской проверки, но и «иными представленными суду доказательствами».

Уточняется, что работникам запрещается появляться пьяными не только на своём рабочем месте, но и на всей территории организации-работодателя.

«Или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей завода «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге, который был уволен за то, что пришёл на работу пьяным.

Мужчина обратился в суд. По мнению бывшего работника, у работодателя не было доказательств алкогольного опьянения мужчины, потому что слесарь отказался от медосвидетельствования. 

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