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В Петербурге учёные разработали СВЧ-антенны для управления дронами

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В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) разработали гибкие СВЧ-антенны для управления беспилотниками различных типов и назначений.
В Петербурге учёные разработали СВЧ-антенны для управления дронами
  • Gettyimages.ru

Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

«Наша антенна создана в целях организации отечественного производства. В частности, у нас в университете они могут собираться небольшими партиями для индустриальных партнёров», — прокомментировал доцент кафедры теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Антонов.

Отмечается, что благодаря использованию отечественных компонентов, а также широко распространённых технологий сборки антенны могут быть оперативно внедрены в производство.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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