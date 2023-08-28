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В Дальнегорске в Приморье подожгли стоянку с электросамокатами

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В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю заявили, что неизвестные в Дальнегорске подожгли стоянку для зарядки электросамокатов.
В Дальнегорске в Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
  • Gettyimages.ru
  • © JohnAlexandr

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 300 тыс. рублей», — указал собеседник.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что подростки подожгли два релейных шкафа в Красноярском крае рядом с железнодорожными путями.

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