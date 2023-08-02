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В СК заявили, что поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае были подростки

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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались трое несовершеннолетних.

Как указывается в заявлении ведомства в Telegram, трое несовершеннолетних устроили поджог двух релейных шкафов в соответствии с выданным им заданием от неустановленного лица.

«В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК России. Им предъявлено обвинение в совершении преступления», — отметили в СК.

Уточняется, что следователями принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России («Диверсия». — RT).

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли два релейных шкафа в Красноярском крае рядом с железнодорожными путями.

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