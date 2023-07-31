Рядом с железнодорожными путями в Красноярском крае подожгли два релейных шкафа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги (КрасЖд).
Отмечается, что возгорание было зафиксировано 30 июля ночью на станции Шарыпово.
«На движение поездов ситуация не повлияла», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестные сожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.
Также в ночь с 28 на 29 июля подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги.