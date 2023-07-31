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Рядом с железнодорожными путями в Красноярском крае подожгли два релейных шкафа

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Неизвестные подожгли два релейных шкафа в Красноярском крае рядом с железнодорожными путями.
Рядом с железнодорожными путями в Красноярском крае подожгли два релейных шкафа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги (КрасЖд). 

Отмечается, что возгорание было зафиксировано 30 июля ночью на станции Шарыпово. 

«На движение поездов ситуация не повлияла», — уточняется в сообщении. 

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестные сожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями. 

Также в ночь с 28 на 29 июля подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. 

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