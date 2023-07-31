Рядом с железнодорожными путями в Красноярском крае подожгли два релейных шкафа

Неизвестные подожгли два релейных шкафа в Красноярском крае рядом с железнодорожными путями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги (КрасЖд).

Отмечается, что возгорание было зафиксировано 30 июля ночью на станции Шарыпово.

«На движение поездов ситуация не повлияла», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестные сожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.

Также в ночь с 28 на 29 июля подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги.