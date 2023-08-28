В Москве задержан участник инцидента, у которого изъяли сигнальный пистолет
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Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
Отмечается, что один из участников инцидента в одежде, которая схожа с форменным обмундированием военнослужащих, угрожал человеку похожим на пистолет предметом.
Его доставили в территориальный отдел полиции и изъяли сигнальный пистолет.
Установлено, что он не имеет отношения к силовым или правоохранительным ведомствам.
23 августа полиция и сотрудники УФСБ России изъяли у 53-летнего жителя Королёва арсенал с оружием и боеприпасами.