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В Москве задержан участник инцидента, у которого изъяли сигнальный пистолет

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Полицейские задержали участника инцидента, у которого был изъят сигнальный пистолет.
В Москве задержан участник инцидента, у которого изъяли сигнальный пистолет
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Отмечается, что один из участников инцидента в одежде, которая схожа с форменным обмундированием военнослужащих, угрожал человеку похожим на пистолет предметом.

Его доставили в территориальный отдел полиции и изъяли сигнальный пистолет.

Установлено, что он не имеет отношения к силовым или правоохранительным ведомствам.

23 августа полиция и сотрудники УФСБ России изъяли у 53-летнего жителя Королёва арсенал с оружием и боеприпасами.

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