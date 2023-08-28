В Москве задержан участник инцидента, у которого изъяли сигнальный пистолет

Полицейские задержали участника инцидента, у которого был изъят сигнальный пистолет.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Отмечается, что один из участников инцидента в одежде, которая схожа с форменным обмундированием военнослужащих, угрожал человеку похожим на пистолет предметом.

Его доставили в территориальный отдел полиции и изъяли сигнальный пистолет.

Установлено, что он не имеет отношения к силовым или правоохранительным ведомствам.

23 августа полиция и сотрудники УФСБ России изъяли у 53-летнего жителя Королёва арсенал с оружием и боеприпасами.