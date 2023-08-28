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В Кремле сообщили о запланированных зарубежных поездках Путина

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На осень у президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле сообщили о запланированных зарубежных поездках Путина
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле не будут оповещать о запланированных визитах заранее по понятным причинам.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что Путин не планирует участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре.

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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