За полгода 2023 в Москве производители увеличили поставки продовольствия на 7,1%
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Об этом сообщает РИАМО.
По словам Ефимова, в Москве объём поставок продуктов питания за первые шесть месяцев 2023 года составил 291,8 млрд рублей. Производство продовольствия при этом увеличилось на 21,5%.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что за прошедшую половину года производство мясной продукции увеличилось на 44%, рыбы и морепродуктов — на 21,8%, кондитерских изделий — на 10,7%.
Ранее сообщалось, что московские компании нарастили производство компьютеров, электронных и оптических изделий — за первые шесть месяцев 2023 года выпуск таких товаров увеличился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.