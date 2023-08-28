За полгода 2023 в Москве производители увеличили поставки продовольствия на 7,1%

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с января по июнь 2023 года в Москве производители увеличили поставки продовольствия на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам Ефимова, в Москве объём поставок продуктов питания за первые шесть месяцев 2023 года составил 291,8 млрд рублей. Производство продовольствия при этом увеличилось на 21,5%.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что за прошедшую половину года производство мясной продукции увеличилось на 44%, рыбы и морепродуктов — на 21,8%, кондитерских изделий — на 10,7%.

Ранее сообщалось, что московские компании нарастили производство компьютеров, электронных и оптических изделий — за первые шесть месяцев 2023 года выпуск таких товаров увеличился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.