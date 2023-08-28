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Лишь 16% россиян полностью довольны своим рабочим пространством

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Сервис по поиску работы HeadHunter и производитель решений из каменной ваты «Роквул» провели совместное исследование, которое показало, что полностью довольны рабочим пространством лишь 16% россиян, которые трудятся на территории работодателя.
Лишь 16% россиян полностью довольны своим рабочим пространством
  • Gettyimages.ru
  • © David De Lossy

Об этом пишет газета «Известия».

Ещё 28% скорее довольны, чем нет, 35% признают, что условия труда их устраивают лишь частично, а 21% — не устраивают совсем.

Согласно данным, зачастую сотрудники жалуются на шум. При этом 31% опрошенных признались, что акустический комфорт для них крайне важен, ещё 36% отметили, что громкие звуки отвлекают и мешают сосредоточиться на работе. Лишь 5% сотрудников сказали, что шум не мешает им трудиться.

При этом, по словам самих сотрудников, акустический комфорт на рабочем месте обеспечивают только 33% компаний.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».

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