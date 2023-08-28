Лишь 16% россиян полностью довольны своим рабочим пространством
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Об этом пишет газета «Известия».
Ещё 28% скорее довольны, чем нет, 35% признают, что условия труда их устраивают лишь частично, а 21% — не устраивают совсем.
Согласно данным, зачастую сотрудники жалуются на шум. При этом 31% опрошенных признались, что акустический комфорт для них крайне важен, ещё 36% отметили, что громкие звуки отвлекают и мешают сосредоточиться на работе. Лишь 5% сотрудников сказали, что шум не мешает им трудиться.
При этом, по словам самих сотрудников, акустический комфорт на рабочем месте обеспечивают только 33% компаний.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».