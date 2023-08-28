На ВДНХ мероприятия для школьников и студентов пройдут 1 сентября

В Москве рассказали о праздничной программе для школьников и студентов, которую подготовили на ВДНХ ко Дню знаний, 1 сентября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, в музее славянской письменности «Слово» организуют экскурсию «От церы до планшета: школьные истории из разных эпох», а в Музее кино пройдут показы фильмов о первоклассниках.

Также будет работать выставка робототехники «Робостанция». Театр сказок подготовил интерактивный спектакль «Школа магии и чародейства», а мультимедийный центр «Союзмультпарк» организует квест по экспозиции.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».