Аналитик Кусков предложил сделать бесплатной раздачу с телефона 1 ГБ в месяц
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«Услуга, которую получает абонент, это мобильная передача данных, нигде не говорится, что оператор обязан обеспечивать подключение десяти устройств через сим-карты. Если мы говорим о том, что сейчас сотовые операторы активно работают над устранением безлимитных тарифных планов, потому что это очень дорого и невыгодно для операторов, то понятно, что и раздача интернета тоже невыгодна. По той причине, что с одного устройства можно всю семью подключить, соседей и так далее», — отметил он.
Поэтому, по его мнению, ФАС «вряд ли сможет найти какие-то причины для возбуждения дела».
В качестве альтернативы Кусков предложил сделать бесплатной раздачу, например, 1 ГБ в месяц.
Ранее стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступают жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов.