Аналитик Кусков предложил сделать бесплатной раздачу с телефона 1 ГБ в месяц

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов.

«Услуга, которую получает абонент, это мобильная передача данных, нигде не говорится, что оператор обязан обеспечивать подключение десяти устройств через сим-карты. Если мы говорим о том, что сейчас сотовые операторы активно работают над устранением безлимитных тарифных планов, потому что это очень дорого и невыгодно для операторов, то понятно, что и раздача интернета тоже невыгодна. По той причине, что с одного устройства можно всю семью подключить, соседей и так далее», — отметил он.

Поэтому, по его мнению, ФАС «вряд ли сможет найти какие-то причины для возбуждения дела».

В качестве альтернативы Кусков предложил сделать бесплатной раздачу, например, 1 ГБ в месяц.

Ранее стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступают жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов.