В ФАС сообщили о жалобах абонентов на плату за раздачу интернета с телефонов

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступают жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

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