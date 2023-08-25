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В ФАС сообщили о жалобах абонентов на плату за раздачу интернета с телефонов

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Анастасия Румянцева
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступают жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС сообщили о жалобах абонентов на плату за раздачу интернета с телефонов
  • Gettyimages.ru
  • © Marco VDM

«В ФАС России поступают жалобы абонентов на указанную проблему. Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали», — отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в ФАС, служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары. 

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