В Ижевске 1 сентября откроют сквер памяти погибших в школе №88
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На данный момент в центре сквера установили гранитный памятник со стихотворением, написанным ученицей школы. В сквере также посадили сирень и спиреи, а также выложили плиткой тропинки.
По словам представителя родительского комитета школы Анны Хоймовой, в сквере планируют установить альпийскую горку, над которой разместят инсталляцию в виде трёх летящих журавлей.
Ранее сообщалось, что в Ижевске запланированы памятные мероприятия, посвящённые трагедии в школе №88. Они состоятся 26 сентября.