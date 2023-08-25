В Ижевске 1 сентября откроют сквер памяти погибших в школе №88

В Ижевске 1 сентября откроют сквер памяти, посвящённый погибшим при стрельбе в школе №88.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На данный момент в центре сквера установили гранитный памятник со стихотворением, написанным ученицей школы. В сквере также посадили сирень и спиреи, а также выложили плиткой тропинки.

По словам представителя родительского комитета школы Анны Хоймовой, в сквере планируют установить альпийскую горку, над которой разместят инсталляцию в виде трёх летящих журавлей.

Ранее сообщалось, что в Ижевске запланированы памятные мероприятия, посвящённые трагедии в школе №88. Они состоятся 26 сентября.