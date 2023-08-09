В Ижевске пройдут мероприятия в память о погибших при стрельбе в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на и. о. замглавы администрации города по соцполитике Дмитрия Чистякова.
Кроме того, на территории школы появятся памятные таблички и скульптурная композиция в виде кованых птиц.
Также продолжается благоустройство мест захоронений погибших на городских кладбищах, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В декабре 2022 года глава СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев наградил двух учащихся ижевской школы № 88 медалями «Доблесть и отвага».