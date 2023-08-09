В Ижевске пройдут мероприятия в память о погибших при стрельбе в школе

В Ижевске запланированы памятные мероприятия, посвящённые трагедии в школе №88. Они состоятся 26 сентября.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на и. о. замглавы администрации города по соцполитике Дмитрия Чистякова.

Кроме того, на территории школы появятся памятные таблички и скульптурная композиция в виде кованых птиц.

Также продолжается благоустройство мест захоронений погибших на городских кладбищах, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В декабре 2022 года глава СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев наградил двух учащихся ижевской школы № 88 медалями «Доблесть и отвага».