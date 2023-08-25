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В России девелоперов планируют обязать создавать инфраструктуру для выгула собак

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В России планируют ввести новые стандарты для застройщиков. Их хотят обязать возводить вместе с жилыми кварталами игровые и дрессировочные площадки для собак.
В России девелоперов планируют обязать создавать инфраструктуру для выгула собак
  • Gettyimages.ru
  • © alexei_tm

Разработкой правил займётся рабочая группа при Минстрое, сообщает газета «Известия».

Обязанность по созданию инфраструктуры для собак в зависимости от численности населения планируется включить в свод правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий».

«Нужно ввести типологию инфраструктуры для собак: игровые и дрессировочные, места для выгула и парковые площадки — площадью от 1 га», — прокомментировал руководитель рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артём Гебелев.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула и дрессировки собак в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

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