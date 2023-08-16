В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула собак
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу АНО «Мой район».
Уточняется, что на площадке проходят встречи с кинологами, которые обучают правильному уходу за животными и методам их дрессировки.
Отмечается, что с начала форума место посетили несколько тысяч человек.
Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.