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В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула собак

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В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула и дрессировки собак в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула собак
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу АНО «Мой район».

Уточняется, что на площадке проходят встречи с кинологами, которые обучают правильному уходу за животными и методам их дрессировки.

Отмечается, что с начала форума место посетили несколько тысяч человек.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.

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