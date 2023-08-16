В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула собак

В «Лужниках» открыли площадку нового поколения для выгула и дрессировки собак в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу АНО «Мой район».

Уточняется, что на площадке проходят встречи с кинологами, которые обучают правильному уходу за животными и методам их дрессировки.

Отмечается, что с начала форума место посетили несколько тысяч человек.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.