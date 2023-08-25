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В Тюмени с начала 2023 года произошло 65 ДТП по вине водителей автобусов

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В Тюмени с начала 2023 года произошло 65 аварий по вине водителей автобусов, что на 32,7% выше показателей прошлого года, заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Артём Сотников на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в администрации Тюмени.
В Тюмени с начала 2023 года произошло 65 ДТП по вине водителей автобусов
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Vershinsky

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что в ДТП различные травмы получили 77 человек, что на 45,3% больше прошлогоднего показателя.

Генеральный директор АО «ТПАТП №1» Роман Шулепов добавил, что в случае виновности водителей автобусов в обязательном порядке принимаются меры дисциплинарного характера.

В комитете по связям с общественностью и СМИ добавили, что в этом случае водители могут снова начать работу только после сдачи экзамена на знание ПДД.

Ранее сообщалось, что лобовое столкновение двух пригородных автобусов марки ПАЗ произошло на трассе Майкоп — Туапсе в Краснодарском крае 22 августа около 09:30. Оба водителя и несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с травмами.

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