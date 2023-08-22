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Несколько человек пострадали из-за лобового столкновения автобусов под Туапсе

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Лобовое столкновение двух пригородных автобусов марки ПАЗ произошло на трассе Майкоп — Туапсе в Краснодарском крае 22 августа около 9:30. Оба водителя и несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с травмами.
Несколько человек пострадали из-за лобового столкновения автобусов под Туапсе
  • Gettyimages.ru

В одном из автобусов находилось шесть пассажиров, во втором — трое, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.

В результате ДТП серьёзно пострадали оба водителя, их доставили в ЦРБ №1.

Также госпитализировали двоих взрослых и двоих детей в возрасте 12—15 лет с лёгкими травмами.

Движение на участке трассы, где произошла авария, затруднено.

В местных пабликах появилась информация, что оба автобуса принадлежат одному перевозчику.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю сообщили, что в результате аварии со школьным автобусом, произошедшей в августе, пострадали 15 детей.

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