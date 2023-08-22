Несколько человек пострадали из-за лобового столкновения автобусов под Туапсе
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В одном из автобусов находилось шесть пассажиров, во втором — трое, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.
В результате ДТП серьёзно пострадали оба водителя, их доставили в ЦРБ №1.
Также госпитализировали двоих взрослых и двоих детей в возрасте 12—15 лет с лёгкими травмами.
Движение на участке трассы, где произошла авария, затруднено.
В местных пабликах появилась информация, что оба автобуса принадлежат одному перевозчику.
Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю сообщили, что в результате аварии со школьным автобусом, произошедшей в августе, пострадали 15 детей.