ВТБ: мошенники обещают россиянам деньги под высокий процент с кешбэком от ЦБ
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.
Как рассказали в банке, мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками «Госуслуг» и убеждают их инвестировать деньги с целью увеличения доходности накоплений.
«Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.
После этого злоумышленники обещают клиентам разместить средства на «безопасном» счёте и предоставить кешбэк.
Они просят граждан сообщить коды из сообщения, а также логины и пароли для входа в учётную запись банковского приложения.
Ранее Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты.