ВТБ: мошенники обещают россиянам деньги под высокий процент с кешбэком от ЦБ

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников портала «Госуслуги» и Банка России с предложением разместить деньги на «безопасном» счёте с кешбэком.

Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Как рассказали в банке, мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками «Госуслуг» и убеждают их инвестировать деньги с целью увеличения доходности накоплений.

«Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

После этого злоумышленники обещают клиентам разместить средства на «безопасном» счёте и предоставить кешбэк.

Они просят граждан сообщить коды из сообщения, а также логины и пароли для входа в учётную запись банковского приложения.

Ранее Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты.