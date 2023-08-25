Строительные работы на трассе Первомайский — Мариуполь завершены

Дорожники завершили строительные работы на 62-километровой трассе Первомайский — Мариуполь раньше срока. На дороге нанесена разметка, установлено около 1 тыс. дорожных знаков и свыше 3 км бортового камня.

Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор» в Telegram.

«Для удобства жителей близлежащих к дороге населённых пунктов организовали тротуары и установили более 20 остановочных павильонов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участок дороги входит в состав трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь.

Ранее стало известно, что Тульская область отправила дорожную и строительную технику в Мариуполь.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло до 270 тыс. человек.