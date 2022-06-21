Тульская область отправила дорожную и строительную технику в Мариуполь
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт областного правительства.
«В Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой», — заявил глава области Алексей Дюмин.
Из меморандума следует, что российские специалисты займутся восстановлением Левобережного района Мариуполя.
Ранее сообщалось, что Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР.