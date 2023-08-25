Юрист Красовская назвала порядок предоставления соцвыплат ветеранам труда

Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о региональных соцвыплатах для ветеранов труда и других льготных категорий.

С 1 сентября 2023 года в Магаданской области ЕДВ местным ветеранам труда заменят социальной выплатой ветерану труда, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Сумма ежемесячной выплаты составит 1242,36 рубля.

Также, по её словам, дополнительные меры соцподдержки появятся в Ямало-Ненецком автономном округе — предоставят их в виде ежемесячных денежных выплат.

«Например, 15 тыс. рублей получат сотрудники территориальных органов Министерства внутренних дел, которые подпадают под определённые критерии», — пояснила Красовская.

По её словам, в Омской области социальные услуги в полустационарной форме будут бесплатно предоставляться родителям (законным представителям) несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, а также больным наркоманией (с 1 сентября 2023).

Ранее сообщалось о порядке предоставления выплат для семей с детьми-инвалидами в Ставрополе.