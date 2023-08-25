Узнать больше

Юрист Красовская назвала порядок предоставления соцвыплат ветеранам труда

Короткая ссылка
Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о региональных соцвыплатах для ветеранов труда и других льготных категорий.
Юрист Красовская назвала порядок предоставления соцвыплат ветеранам труда
  • Gettyimages.ru
  • © Alena Mostovich

С 1 сентября 2023 года в Магаданской области ЕДВ местным ветеранам труда заменят социальной выплатой ветерану труда, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Сумма ежемесячной выплаты составит 1242,36 рубля.

Также, по её словам, дополнительные меры соцподдержки появятся в Ямало-Ненецком автономном округе — предоставят их в виде ежемесячных денежных выплат.

«Например, 15 тыс. рублей получат сотрудники территориальных органов Министерства внутренних дел, которые подпадают под определённые критерии», — пояснила Красовская.

По её словам, в Омской области социальные услуги в полустационарной форме будут бесплатно предоставляться родителям (законным представителям) несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, а также больным наркоманией (с 1 сентября 2023).

Ранее сообщалось о порядке предоставления выплат для семей с детьми-инвалидами в Ставрополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить